Samsung proposera sa carte de banque cet été

Après le lancement de la Apple Card en aout 2019, en collaboration avec la banque Goldman Sachs, c’est au tour de Samsung de proposer sa propre carte. Mais ici, il ne s’agira pas d’une carte de crédit, mais d’une carte de débit.

La carte se basera sur Samsung Pay, le système de paiement sans contact, similaire à Apple Pay, disponible sur les derniers appareils connectés de la marque.

“Au cours de la dernière année, nous avons commencé à développer une plate-forme de gestion d’argent sur mobile. Notre vision est d'aider les consommateurs à mieux gérer leur argent afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Plus que jamais, les services financiers mobiles et les outils de gestion d’argent joueront un rôle encore plus important dans notre vie quotidienne tout en ouvrant de nouvelles possibilités”, explique l’entreprise dans un communiqué de presse.

La première étape de cette nouvelle “vision” prendra donc la forme d’une carte de débit, développée en partenariat à SoFi, et décrite comme “une carte de débit innovante soutenue par un compte de gestion de trésorerie.”

Samsung dévoilera plus de détails dans les semaines à venir. Elle sera la deuxième entreprise tech importante à se lancer sur ce marché, après Google, qui préparerait également en secret une carte de débit.