Samsung proposera le verre pliable de son Z Flip à d'autres fabricants

Samsung a annoncé la commercialisation du verre ultra fin utilisé pour créer les écrans de son tout dernier smartphone, le Galaxy Z Flip. Cela permettra à d'autres fabricants plus confidentiels de développer leur propre version du smartphone à écran pliable.

Il y a quelques jours, lors de l'événement Unpacked, Samsung a présenté son nouveau smartphone à clapet Galaxy Z Flip doté d'un affichage pliable. C'est le premier appareil de l'industrie mobile à recourir à un écran pliable conçu à partir de verre ultra-fin (UTG- ultra-thin glass).

Samsung innove donc mais est prêt à commercialiser ce matériau qui selon lui sera "adopté par d'autres appareils électroniques pliables, lorsque la demande émergera". A ce jour, le fabricant coréen a déposé les droits de commercialisation de son verre ultra-fin "Samsung Ultra-thin Glass" dans 38 pays du monde.

A en croire Samsung, qui a travaillé avec une autre firme coréenne sur la commercialisation de ce produit depuis 2013, ce verre affiche une épaisseur de 30 micromètres (soit 0,003 cm). Il est résistant et devrait survivre à 200.000 ouvertures. Si l'appareil arrive en effet à survivre à ce nombre impressionnant de manipulations (ce qui n'est franchement pas certain, comme ce Youtuber le montre), il devrait voir fleurir de nombreux autres smartphones à clapet non Samsung dans les prochains mois.

Samsung n'a pas encore précisé s'il avait déjà des clients pour son verre UTG, mais lorsque la demande en écrans pliables augmentera, la firme coréenne sera en bonne position pour offrir l'unique solution en verre du marché.