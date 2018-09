Samsung présentera un nouveau produit Galaxy le 11 octobre prochain - © Tous droits réservés

Selon les rumeurs, le groupe sud-coréen pourrait dévoiler :

Un smartphone pliable (ce qui est très peu probable à cette période de l’année).

Une tablette ou un Chromebook (ce qui ne mérite pas vraiment une conférence de presse).

Ou un nouveau smartphone doté de quatre capteurs photo. Selon le site SamMobile, il pourrait s’agir d’une nouvelle version du Galaxy A9, à savoir le milieu de gamme chez Samsung.

Cela confirmerait les propos du PDG du groupe, DJ Koh, qui expliquait il y a quelques jours que les smartphones haut de gamme ne seraient plus les seuls à bénéficier de grandes innovations. De plus, cela lancerait Samsung dans la course (un poil ridicule) aux capteurs. Alors que la plupart des smartphones actuels proposent deux capteurs, le Huawei P20 Pro en offre trois, tandis que les prochains LG V40 et le Nokia 10 devraient embarquer pas moins de cinq capteurs. Est-ce que cela signifiera pour autant que ce produit mystérieux sera “quatre fois plus fun” ? Réponse le 11 octobre.