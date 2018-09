Samsung préparerait quatre modèles de Galaxy S10

C’est le code source de la mise à jour Android Pie pour le Galaxy S9+ tournant avec un processeur Snapdragon qui a vendu la mèche : il y aurait quatre modèles de Galaxy S10 en préparation.

Cette découverte, réalisée par le site XDA-Developers, nous apprend qu’une quatrième déclinaison du futur téléphone flagship de Samsung est en cours de préparation. Elle aurait la particularité d’être compatible avec la 5G.

On découvre qu’il existera toujours des modèles avec processeur Qualcomm Snapdragon (que l’on trouve généralement aux États-Unis et en Chine) et des modèles avec des processeurs Samsung Exynos (pour le reste du monde, y compris l’Europe). Passé cette différence qui existe depuis quelques années, on retrouverait :

Un "S10" avec un écran de 5,8 pouces, un seul capteur photo et un lecteur d’empreinte digitale sur le côté de l’appareil ;

Un "S10" avec un écran de 5,8 pouces et avec deux objectifs photo ;

Un "S10+" avec un écran de 6,44 pouces, avec trois caméras à l’arrière et deux à l’avant ;

Un "S10+" qui disposerait d’un modem 5G.

XDA-Developers reste cependant prudent : "Nous ne pouvons pas dire avec certitude que les quatre modèles sortiront réellement. Ce n’est pas parce que Samsung a commencé le développement de logiciels pour les appareils que ces quatre appareils sortiront." L’année dernière, c’était la mise à jour Android Oreo pour le Galaxy S8 qui avait révélé l’existence du S9, entre autres.