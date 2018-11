Samsung One UI : la nouvelle interface sera également disponible sur les Galaxy Note 8, S8 et S8+

Il faudra cependant attendre avant de découvrir One UI sur ces anciens modèles. Une bêta sera proposée à la fin du mois de novembre sur les modèles S9/9+ et Note 9. Quant aux autres appareils, il faudra patienter jusqu’en 2019. Cette sortie devrait par ailleurs être accompagnée d’Android Pie.

Et bonne nouvelle puisque cette nouvelle interface utilisateur ne sera pas uniquement réservée aux récents Galaxy S9, S9+ et Note 9 comme nous l’apprend le site Android Authority. Samsung a en effet confirmé que l’interface viendra remplacer la “Samsung Expérience” sur plusieurs smartphones de l’entreprise, y compris les modèles S8/8+ et Note 8 sortis en 2017.

One UI est annoncé par Samsung comme une interface épurée et minimaliste, où tout le contenu jugé important occupe la partie inférieure de l’écran. L’idée est de favoriser une utilisation à une seule main, pratique sur des smartphones de plus en plus grands. Samsung annonce avoir “réduit l’encombrement et les distractions” et propose également un mode Nuit applicable à l’ensemble de l’interface.