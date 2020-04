Samsung met fin à son assistant S-Voice

© Samsung

Lancé en 2012, l’assistant vocal sera désactivé dans les prochaines semaines.

S-Voice n’a jamais rencontré le succès escompté et a depuis quelques années été remplacé par Bixby… un nouvel assistant vocal, lancé aux côtés du Galaxy S8, qui peine à faire de l’ombre à Alexa, au Google Assistant et même à Siri.

Selon le site SamMobile, l’assistant perdra définitivement sa voix le 1er juin prochain. Parmi les appareils concernés, on retrouve notamment le Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8, Galaxy A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge et les Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 et S10.5.

La disparition de S-Voice ne devrait pas représenter une grande perte. L’assistant n’était capable que de lancer une application, ou réaliser des actions simples, comme un appel ou la création d’un rappel. Il ne pouvait donc pas répondre à des questions, aussi simples soient-elles, comme peuvent le faire les assistants modernes.

SamMobile explique que “si vous essayez d'utiliser l'assistant après le 1er juin, il renverra le message "Je ne peux pas traiter votre demande. Veuillez réessayer plus tard”. Si vous avez un téléphone Samsung assez récent, ce changement ne vous concerne pas, car l’entreprise n'a pas préinstallé S-Voice sur de nouveaux appareils depuis quelques années maintenant.”