Samsung met fin à sa gamme de lecteurs Blu-Ray

À l'heure du streaming, les disques physiques ont moins la côte et pour Samsung, il est temps d'arrêter la production de nouveaux lecteurs.

L'entreprise sud-coréenne a confirmé l'information à Forbes, expliquant dans un premier temps qu'elle mettait fin à la production de nouveaux lecteurs 4K Ultra HD sur le marché américain. De son côté, le site CNET est en mesure de confirmer que cet arrêt concerne également certains lecteurs Blu-Ray "classiques", soit les versions HD en 1080p, mais que Samsung pourrait toujours proposer des nouveautés sur d'autres marchés, notamment le marché européen.

Samsung n'est pas le premier constructeur à stopper la fabrication de nouveaux lecteurs Blu-Ray. En avril 2018, Oppo annonçait une décision similaire, preuve que le streaming continue de s'imposer de manière significative dans de nombreux foyers. Samsung était, en 2016, le premier constructeur à proposer un lecteur Blu-Ray 4K Ultra HD, et devient donc le premier à stopper sa fabrication.

Il faut dire qu'aux États-Unis, le nombre de foyers possédant un lecteur DVD/Blu-Ray est en chute libre, passant de 72% en 2017 à 66% en 2018. Selon la firme d'analyse Nielsen, les adultes américains ne passent plus que 5 minutes par jour sur leur lecteur DVD/Blu-Ray, loin derrière tous les autres écrans (télé, ordinateur, smartphone, tablette...). De plus, la baisse des prix des contenus 4K, proposés notamment par Apple sur son Apple Tv ou par Google et Amazon a également contribué à cette fin précipitée.

Du côté des autres constructeurs, rien n'est annoncé pour l'instant. Sony a récemment dévoilé son lecteur M2 lors du salon CES, et Panasonic vient de commercialiser son lecteur haut de gamme DP-UB9000 en Europe.