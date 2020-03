Samsung met à jour le Galaxy s10 et Note 10 avec des fonctions du Galaxy S20

Samsung annonce que les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 pourront profiter, via une mise à jour logicielle, de fonctionnalités jusqu’ici réservées au Galaxy S20.

Les nouveautés apportées au S10 et Note 10 sont principalement liées à l’appareil photo. Comme la fonction Single Take, permettant de prendre une série de photos et de vidéos, et de sélectionner ensuite la meilleure. Comme l’explique Samsung, Single Take est “assisté par l’intelligence artificielle”, et permet de “réaliser une vidéo de 3 à 10 secondes en appuyant sur un seul bouton, après quoi vous pouvez choisir entre dix photos et quatre vidéos. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à décider laquelle vous préférez.”

Le Galaxy S10 voit également son Mode Nuit amélioré, tandis que l’option Night Hyperlaspe arrive à la fois sur les deux appareils. Tout comme la fonction Custom Filter (qui “permet de copier et d'enregistrer vos paramètres afin de les réutiliser la prochaine fois”); et le “Front & Rear Conversation Recording”, qui permet d’enregistrer simultanément avec la caméra frontale et la caméra au dos de l’appareil.

“Dès la première semaine après le lancement du Galaxy S20, il est clairement apparu à quel point la fonction Single Take était populaire. Nous avons dès lors décidé de l’intégrer avec d'autres fonctions aux S10 et Note 10, afin que davantage de personnes puissent en profiter”, déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique.

Cette mise à jour logicielle, qui sera déployée en Belgique dans les prochaines semaines selon Samsung, intégrera aussi les fonctionnalités Quick Share et Music Sharing, qui vous permettront respectivement de partager des photos, des vidéos et même des fichiers volumineux directement avec plusieurs personnes, et d’écouter de la musique entre amis sans devoir se déconnecter d’un haut-parleur Bluetooth.