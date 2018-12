Samsung ment une fois de plus sur l'origine d'une photo promotionnelle

La firme sud-coréenne a de nouveau utilisé une photo professionnelle en la faisant passer pour une photo réalisée avec le Galaxy A8 Star.

Après la branche brésilienne de Samsung, qui avait publié en aout dernier des selfies soi-disant capturés à l’aide d’un Galaxy A8, c’est au tour de la branche malaisienne de la marque de tromper ses clients. Sur le site malaisien, vantant les mérites du smartphone, on trouve une photo réalisée par la photographe Dunja Djudjic.

Les droits du cliché, où la jeune femme couvre sa bouche avec une feuille, ont été achetés sur la page EyeEm de la photographe. Mais celle-ci assure au site DIYPhotography que la photo a été prise avec un reflex et non avec le Galaxy A8 Star. De plus, les graphistes de Samsung n’y sont pas allés de main morte au niveau des retouches. La jeune fille a été détourée, puis replacée devant un autre arrière-plan; ses cheveux ont une autre couleur et sa peau a été lissée.