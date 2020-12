Samsung : le Galaxy S21 n’a plus aucun secret

L’entreprise ne dévoilera officiellement sa gamme S21 que le 14 janvier prochain. Mais les surprises ne seront pas au rendez-vous.

Le site allemand WinFuture a compilé les dernières rumeurs concernant les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra et confirme plusieurs points importants. Notamment la transition entre un écran légèrement incurvé à une dalle totalement plate. Pareil pour le bloc photo à l’arrière, qui se fond sur les bords du téléphone.

Du côté des nouvelles informations, on apprend toujours grâce à WinFuture que la résolution de l’écran sera légèrement inférieure pour le S21 et le S21 Plus (2400 x 1080 px), par rapport à la résolution de 3200 x 1440 utilisée sur la génération précédente. Soit une densité de pixels de 421 ppp pour le S21 et ses 6,2 pouces et de 394 ppp pour le S21 Plus et ses 6,7 pouces. Malgré ce changement, les deux modèles proposeront un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 60 Hz.