Samsung lance Samsung Care+ en Belgique pour protéger vos appareils

Samsung s’est associé à bolttech, une société internationale d'assurance technologique, afin d’étendre leur partenariat de protection des appareils à six autres pays européens, dont la Belgique.

L'offre Samsung Care+ débarque aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark et permet, aux consommateurs européens, de protéger leurs smartphones, tablettes et appareils portables contre les dommages physiques et liquides involontaires pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

Le programme offre également une couverture mondiale pour garantir une protection en dehors du domicile. Ainsi que d'autres avantages, notamment une option de couverture contre le vol.

“Quoi qu'il arrive aux appareils de nos clients, avec Samsung Care+, ils bénéficient d'un plan de soins mobiles complet et d'une protection contre les dommages accidentels,” a déclaré Willem Visser, VP Mobile de Samsung Benelux. “Grâce à ce partenariat avec bolttech, nous sommes en mesure d'offrir aux utilisateurs de Samsung le meilleur service possible et de leur permettre de reprendre rapidement l'utilisation de leur appareil si celui-ci a été endommagé.”

Pour un aperçu détaillé des prix, rendez-vous à cette adresse. Vous y trouverez également la liste des accidents qui ne sont pas couverts par l’offre.