Samsung lance sa mise à jour One UI 3

Samsung lance One UI 3, la dernière mise à jour des appareils Galaxy, accompagné d’un nouveau design, de fonctions quotidiennes améliorées et d’options de personnalisation. À commencer par l’interface, où l’aspect graphique et visuel des fonctions les plus utilisées et visitées (écran d’accueil, écran de verrouillage, notifications et panneau rapide) est amélioré pour mettre en évidence les informations importantes. L'interface One UI 3 crée également des expériences différentes, avec des effets de mouvement et d’animation plus fluides, combinés à un retour haptique naturel. De plus, comme l’explique le constructeur, “passer d’un appareil à l’autre se fait plus naturellement, car One UI offre une expérience unique, plus globale, dans tout l’écosystème Galaxy, avec la prise en charge de nouvelles fonctions disponibles de manière transparente sur différents appareils.”

3 images © Samsung

Du côté de l’appareil photo, One UI 3 apporte zoom IA amélioré pour les photos ainsi qu’un autofocus et un réglage automatique de l’exposition. Le Samsung Keyboard a également été mis à jour avec One UI 3. Le nombre de langues a été porté à 370 et le clavier propose l'émoji en fonction de votre saisie. “Nous voulons offrir aux personnes ayant un Galaxy la meilleure expérience mobile possible en leur donnant accès aux dernières innovations en matière de systèmes d’exploitation, dès qu’elles sont disponibles”, explique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. “Nous pensons qu'il est important que les gens soient capables de tirer le meilleur parti de leur smartphone en permanence.”

3 images © Samsung