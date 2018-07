Samsung inaugure la plus grande usine de smartphone au monde

C’est en Inde, au sud-est de la ville de Delhi, que le groupe sud-coréen a installé la plus grande usine de fabrication de smartphone au monde. Elle devrait permettre la production de 50 millions de smartphones par an.

Le but de Samsung est clair : écraser la concurrence, notamment les smartphones chinois (le leader étant actuellement Xiaomi) qui attirent de plus en plus de consommateurs. Avec cette nouvelle usine, Samsung pourrait doubler sa production locale, passant de 68 millions de smartphones produits à 120 millions d’exemplaires.

Samsung joue également le jeu du gouvernement indien. Celui-ci a bien conscience que le marché des smartphones est en pleine croissance dans le pays et que la grande majorité des habitants ne possèdent toujours pas de téléphones portables. Sur les 1,3 milliard d’habitants, seuls 425 millions d’entre eux posséderaient un smartphone, généralement de milieu de gamme.