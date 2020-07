Samsung Galaxy Unpacked : une dernière bande-annonce avant la conférence du 5 août

Samsung se fend d’une nouvelle bande-annonce qui confirme que ce 5 août, l’entreprise dévoilera bel et bien 5 nouveaux produits.

D’après les silhouettes aperçues dans la courte vidéo, on peut reconnaitre le Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2, la Galaxy Watch 3, les Galaxy Buds Plus et les tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Des produits dont on sait déjà tout ou presque.