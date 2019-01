Samsung Galaxy S10 : Une nouvelle fuite nous offre un meilleur aperçu des trois modèles prévus pour février

Le prochain flagship de Samsung sera présenté à la presse en février, au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. Mais une nouvelle fuite dévoile les trois variantes attendues, baptisées S10E, S10 et S10+.

L’entreprise coréenne célébrera, à l'occasion de son prochain événement "Unpacked", les 10 ans de la gamme Galaxy et devrait également en profiter pour donner quelques détails supplémentaires sur son smartphone pliable. Mais d'ici là, un nouveau tweet publié par Evan Blass, bien connu pour ses indiscrétions très souvent fiables, nous dévoile le nouveau lineup de la marque.

Pour rappel, le S10 et S10+ disposeront d'un écran OLED incurvé, d'un petit trou dans l'écran pour faire de la place à la caméra frontale et d'un lecteur d'empreintes situé sous l'écran. Le S10E sera quant à lui le modèle d'entrée de gamme et devrait logiquement proposer moins de fonctionnalités avancées.

Sur l'image tweetée par Evan Blass, on aperçoit les trois modèles entourés d'une coque de protection transparente. Le S10E est à gauche, le S10 au milieu et le S10+ est à droite. Le S10E n'aurait que deux capteurs à l'arrière, contre trois pour les modèles haut de gamme. Quant au S10+, on aperçoit un trou plus grand dans le coin supérieur droit de l'écran, pour y loger deux capteurs.

Samsung dévoilera officiellement les trois modèles le 20 février prochain.