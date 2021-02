Samsung étend les mises à jour de ses produits Galaxy

L’entreprise annonce que les Galaxy lancés depuis 2019 bénéficieront d’au moins quatre ans de mises à jour de sécurité après la date de lancement initial de l’appareil.

La prise en charge étendue des mises à jour de sécurité, qui sont déployées sur une base mensuelle et trimestrielle, permettra d'avoir l'esprit tranquille en tant qu'utilisateur d'un appareil Galaxy, explique Samsung dans un communiqué.

“De la plate-forme de sécurité Samsung Knox, la puce de sécurité la plus puissante du secteur, au Knox Vault qui vient d'être lancé, Samsung met tout en œuvre pour offrir le nec plus ultra en matière de sécurité.”

Parmi les appareils éligibles, on retrouve notamment :

les smartphones Galaxy pliables : Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip et Z Flip 5G ;

: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip et Z Flip 5G ; la gamme Galaxy S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G ;

: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G ; la gamme Galaxy Note : Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra et Note20 Ultra 5G ;

: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra et Note20 Ultra 5G ; la gamme Galaxy A : A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G et A42 5G ;

: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G et A42 5G ; la gamme Galaxy M : M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s et M51 ;

: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s et M51 ; la gamme Galaxy XCover : XCover4s, XCover FieldPro et XCover Pro ;

: XCover4s, XCover FieldPro et XCover Pro ; la gamme Galaxy Tab : Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A avec le stylet S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7 et Tab S7+.

“Samsung s’est assigné comme priorité numéro un d’offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience mobile et le plus de sécurité possible”, a souligné Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. “Nous optimisons constamment la sécurité de nos produits. Les appareils mobiles jouent un rôle si important dans notre vie qu'il est logique que nous voulions en profiter le plus longtemps et le plus sûrement possible. La sécurité à vie des appareils Galaxy est essentielle pour nous.”

La firme en profite pour rappeler qu’Apple n’est pas la seule entreprise à “proteger” du mieux que possible ses clients : “parmi les rares entreprises à concevoir et à développer leurs propres produits, logiciels et services, Samsung offre une véritable protection de bout en bout, du début de la planification d’un nouveau produit à la fin de sa vie.”

La marque à la pomme n’a donc plus le monopole de la confidentialité et de la sécurité, du moins sur le papier. “Samsung s’engage à proposer des mises à jour de sécurité aussi rapidement que possible afin de toujours garder une longueur d’avance et d’assurer la sécurité de ses utilisateurs”, conclut le communiqué.