Samsung envisage également de ne plus livrer de chargeur avec ses prochains smartphones

Alors qu’il est quasiment certain que l’iPhone 12 sera livré sans chargeur (et sans écouteurs), le site coréen ETNews annonce que Samsung pourrait à son tour abandonner le chargeur livré dans chaque nouvelle boite, et ce dès 2021.

La raison invoquée est semblable à celle d’Apple : les consommateurs possèdent déjà suffisamment de chargeurs chez eux, et cela permettrait de réduire les couts. Cela permettrait également de réduire considérablement la taille de la boite et ainsi augmenter le nombre d’appareils pour chaque livraison.

L’autre grande raison (celle sur laquelle Apple devrait miser lors de l’annonce de l’iPhone 12) est environnementale. Selon Steven Yang, PDG d’Anker, ces chargeurs représentent 300 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.

ETNews ne précise pas si Samsung réduira le prix de chaque smartphone vendu sans chargeur, ou si une ristourne sera accordée aux clients qui souhaitent acheter un chargeur séparément. Mais du côté d’Apple, cela ne sera visiblement pas le cas, à en croire l’analyste Jeff Pu. Selon lui, l’iPhone 12, sans chargeur et sans écouteurs, sera vendu 50 dollars plus cher que l’iPhone 11, à cause de sa compatibilité 5G et de son écran OLED (contre un simple écran LCD pour l’iPhone 11).