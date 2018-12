Samsung domine le marché des écrans OLED

Le constructeur sud-coréen est en situation de quasi-monopole sur le marché des écrans OLED.

Selon le cabinet d’analyse IHS Market, Samsung produit 93,3% des écrans OLED dans le monde. Une position, enregistrée entre juillet et septembre 2018, qui lui permet de dominer la concurrence, sur un marché en pleine progression. En effet, les écrans OLED ont connu une progression de 35% par rapport au premier trimestre 2017.

Au troisième trimestre 2018, la vente d’écrans OLED a rapporté 6,6 milliards de dollars aux constructeurs, Samsung en tête, suivi par LG. Samsung est également très actif sur le marché des écrans LCD. Le constructeur sud-coréen détient 57,8% de la production mondiale. Loin derrière, on retrouve des sociétés chinoises comme BOE et Tianma, qui produisent respectivement 7,8% et 7,7% d’écrans pour smartphone.

Samsung peut donc engranger d’énormes bénéfices en approvisionnant à la fois les concurrents comme Apple, qui mise de plus en plus sur l’OLED pour ses smartphones haut de gamme, et les petits constructeurs qui continuent d’utiliser des écrans LCD. Enfin, parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Samsung détient également 94,2 % du marché des écrans OLED flexibles. De quoi continuer de dominer le marché en 2019.