Samsung devrait présenter le Galaxy Note 10 le 7 août à New York

Quelques mois après la sortie des Galaxy S10, S10+ et S10e, Samsung prépare déjà l'arrivée de son futur flagship. Et la date de la présentation a déjà fuité.

Selon CNET, Samsung aurait choisi la date du mercredi 7 août pour dévoiler le Galaxy Note 10 à la presse, au Barclays Center de Brooklyn, à New York. Le smartphone serait en vente peu de temps après, comme ce fut le cas l'année dernière. Samsung avait en effet présenté le Galaxy Note 9 le 9 août et l'avait commercialisé le 24 août.

La date de présentation n'est pas l'unique information ayant fuité, puisque les designs des deux versions du Note 10 ont déjà été publiés par Onleaks et Pricebaba. Selon les premières informations, le Note 10 sera disponible en deux tailles (6,28" et 6,75"). Un modèle (sans doute le plus grand) sera compatible avec la 5G, et aucun modèle ne possédera de port jack. À l'arrière, les smartphones disposeront de trois capteurs, ainsi qu'un capteur frontal, placé au milieu de la partie supérieure de l'écran.