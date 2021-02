Samsung dévoile un premier concept de lunettes de réalité augmentée

Les “Samsung Glasses Lite” se dévoilent à travers deux vidéos concept, publiées par un leaker plutôt fiable. WalkingCat, c’est son surnom, est en effet connu pour ses fuites concernant divers gadgets. Sur twitter, le leaker a partagé deux vidéos : une première où on découvre les lunettes et leur intégration avec une montre connectée Samsung. Et une seconde où les lunettes semblent offrir un effet 3D similaire au concept HoloLens de Microsoft. Lire aussi : Le casque de réalité virtuelle d’Apple pourrait coûter 3000 dollars

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@h0x0d) February 21, 2021

Vers la fin de la première vidéo, on découvre l’écran transparent intégré à la monture, qui pour des raisons évidentes, et très épaisses. Parmi les fonctionnalités dévoilées dans la première vidéo, on aperçoit un mode “Dex Display”, qui permet d’afficher un écran d’ordinateur flottant; un mode “Video Call” pour des appels vidéo; un mode “lunettes de soleil” et un mode “New Dimension” qui permet de piloter un drone en vue subjective.

La seconde vidéo semble plus “futuriste” et moins concrète. Non seulement l’acteur visualise des objets en 3D et les manipule avec ses doigts, mais il passe également des appels holographiques, avec ses correspondants qui apparaissent devant lui comme dans une scène tout droit sortie de Star Wars. L’acteur se plonge également dans une modélisation en taille réelle d’une maison en 3D, une fonctionnalité excitante, mais qui semble technologiquement impossible pour l’instant (ou du moins pas de façon aussi réaliste).