Samsung dévoile un premier aperçu de son smartphone pliable

La conférence consacrée aux développeurs, qu’organisait Samsung ce 7 et 8 novembre, a été l’occasion de découvrir un prototype du fameux smartphone pliable de la marque.

Les annonces plus importantes devront attendre 2019 (notamment certains détails techniques). Mais d’ici là, Samsung a tenu malgré tout à montrer le smartphone sur scène. Et comme attendu, l’Infinity Flex Display (c’est son petit nom) se plie et se déplie pour proposer deux tailles d’écrans : une dalle 21:9 de 4,58 pouces une fois repliée, et une dalle 4.2:3 de 7,3 pouces déplié. La résolution de l’écran de 4,58 pouces est de 840 x 1960 pixels, pour une densité de 420 dpi. L’écran le plus grand offre lui une résolution de 1536 x 2152 pixels, avec la même densité.

Si le format replié peut sembler étrange (l’écran sera forcément long et très étroit), cela n’en reste pas moins une prouesse selon Samsung : “Avec son écran pliable pour smartphone, ce n'est pas la première fois que Samsung est à l'origine d'une percée en matière d'affichage. L'Infinity Flex Display concilie les opposés, à savoir un smartphone compact que l'on peut déplier pour agrandir l'écran. Multitâche, visionnage de contenus, navigation Internet, fonctionnement connecté : vous travaillez sans être interrompu tandis que l'écran s'agrandit en se dépliant. Votre expérience mobile s'adapte étroitement au changement de l'écran. Trois applis actives peuvent rester ouvertes en même temps.”