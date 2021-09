Samsung dévoile un écran doté d’une webcam rétractable

Une webcam multifonction

Avec sa caméra FHD de 2,0 mégapixels et une caméra infrarouge, le S4 vous permet de participer à une conférence ou à des réunions virtuelles. Et une fois celles-ci terminées, il suffit de " ranger " la caméra, qui se glisse dans le moniteur pour se faire oublier.

Et pour plus de facilité, le S4 est certifié "Windows Hello", ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se connecter ou déverrouiller leur ordinateur en seulement 2 secondes. " Les capteurs biométriques activent et scannent le visage de l'utilisateur, et il n'est pas nécessaire de fournir un mot de passe pour accéder aux appareils, applications et sites Web Windows 10 de l'utilisateur, ce qui rend l'accès rapide, sûr et efficace ", explique Samsung.

Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle d’une résolution Full HD (1920x1080) et un grand angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés. Le moniteur est également doté des fonctions Samsung anti-scintillement et de faible lumière bleue, qui sont conçues pour minimiser les effets visuels nocifs pouvant entraîner une fatigue oculaire après une utilisation prolongée.

Enfin, niveau connectique, le moniteur fonctionnant comme un hub USB, un ordinateur portable connecté en USB peut permettre la connexion simultanée de périphériques supplémentaires. Il offre en plus des ports de sortie HDMI, DP, D-Sub et audio.

Le moniteur Webcam S4 sera disponible en Belgique à partir de la fin du mois de septembre au prix de vente conseillé de 289 €.