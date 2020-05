Samsung dévoile The Terrace, une TV conçue pour l’extérieur

Un téléviseur conçu pour l’extérieur, avec un écran ultra lumineux et résistant à la pluie ? Vous n’en rêviez sans doute pas, mais Samsung l’a fait.

L’été approche à grands pas, et si les grandes vacances risquent d’être compromises par la pandémie de Covid-19, le constructeur sud-coréen a peut-être la solution pour vous divertir même en extérieur.

C’est l’idée de The Terrace, une dalle QLED 4K ultra lumineuse (2000 nits), dotée d’un filtre antireflet et d’une certification IP55, ce qui la rend résistante à l’eau (et donc la pluie) et la poussière (il en va de même pour la télécommande).

The Terrace rejoint la gamme “Lifestyle” de Samsung, composée des produits Serif, Frame et Sero. Soit des écrans au design contemporain, qui se fond dans votre décor ou capable de pivoter sur lui-même.