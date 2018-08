Samsung dévoile officiellement son Galaxy Note 9

Le nouveau flagship de la firme sud-coréenne a été présenté à la presse cet après-midi. Au programme : une autonomie à la hausse, un appareil photo plus intelligent et un S Pen connecté. "Le Note a toujours été notre carte de visite en matière de technologie de pointe et d’innovation de référence. Le Galaxy Note9 ne fait pas exception à la règle. Il a été conçu pour atteindre le niveau de performance, de puissance et d’intelligence que les utilisateurs assidus d’aujourd’hui recherchent et dont ils ont besoin. Les fans du Note sont les plus loyaux de Samsung : nous savons qu’ils veulent le maximum, pour tirer le meilleur parti de leur travail et de leurs loisirs. Le Galaxy Note9 est le seul téléphone capable de suivre leur rythme effréné." Voilà comment le Note 9 a été présenté par Serge Vandriessche, Country Director Mobile chez Samsung Belgique. Mais à vrai dire, on savait tout ou presque du Galaxy Note 9, la faute à de nombreuses fuites involontaires ou pas. Cela n’a évidemment pas empêché Samsung de braquer les projecteurs sur le successeur du Note 8 le temps d’une après-midi, et de détailler toutes les nouveautés. Voici donc un aperçu de ce nouveau smartphone qui sera commercialisé en Belgique le 24 août prochain au prix de départ de 999 euros.

Autonomie

Le Note 9 dispose d’une batterie de 4000 mAh, capable, selon Samsung, de tenir une journée. Il faudra attendre les premiers tests dans des conditions d’utilisation " normales " pour s’en assurer, mais on est bien au-dessus des capacités de la batterie de l’iPhone X, qui plafonne à 2716 mAh. Stockage

L’autre avantage mis en avant par le constructeur, c’est sa capacité de stockage impressionnante. Le téléphone sera disponible en deux versions, 128 Go (pour 999 euros) et 512 Go (pour 1249 euros). Il sera également possible de monter jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Performances

Samsung mise sur la vitesse avec ce Note 9. Le smartphone est capable de prendre en charge les vitesses réseau les plus rapides du marché (jusqu’à 1,2 gigabit par seconde), pour télécharger et streamer sans ralentissements. Le processeur 10 nm serait également très rapide, aidé par un système de refroidissement mis au point en interne et un algorithme basé sur une intelligence artificielle, permettant d’ajuster les performances de l’appareil et de beneficier d’une utilisation optimale.