Samsung dévoile la nouvelle concurrente de l'iPad Pro

Comme promis, Samsung a dévoilé ce mercredi 31 juillet la Galaxy Tab S6, une tablette de 10,5 pouces conçue à la fois pour la productivité et le divertissement.

Voici la Samsung #GalaxyTabS6 : une nouvelle #tablette pour encourager la créativité et la productivité avec son nouveau stylet #SPen, son puissant processeur Qualcomm 855 et bien plus. Plus d'info sur Samsung U.S. Newsroom : https://t.co/M2htRMGoTI — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) 31 juillet 2019

Comme l'Apple iPad Pro et le Microsoft Surface Pro, ce modèle haut de gamme a été conçu pour être ultra-léger et très performant. L'appareil est équipé d'un processeur Qualcomm 855 pour fluidifier le jeu, le streaming et la création. Le stylet S Pen, fourni avec la tablette, est désormais compatible avec le système de recharge sans fil et le contrôle gestuel.

La tablette sera disponible en deux configurations (en version Wi-Fi et Wi-Fi+4G avec 256 Go et 8 Go de RAM) à partir du 30 août. Aucun prix n'a encore été annoncé pour le moment.



AFP