Samsung dévoile la liste des smartphones qui recevront 3 ans de mises à jour Android

Les smartphones Samsung ne reçoivent pas tous en même temps les nouvelles mises à jour Android, et certains modèles, pourtant récents, sont parfois laissés sur le côté. Voilà pourquoi, lors de la présentation du Galaxy Note 20, Samsung a promis que de nombreux modèles bénéficieront à présent de trois ans de mises à jour.

38 appareils sont concernés par cette annonce. Soit 38 smartphones qui bénéficieront des nouveautés Android sur “trois générations”, comprenez trois grandes mises à jour (la prochaine, Android 11, est attendue pour la rentrée). “Par exemple, la gamme Galaxy S20, annoncée en février 2020 et tournant sous Android 10, bénéficiera de la prise en charge de trois mises à niveau du système d'exploitation à partir d'Android 11pour offrir aux utilisateurs une expérience téléphonique rafraîchissante”, explique le constructeur.

Voici la liste complète, publiée par Samsung :

Galaxy S : Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite et les prochains appareils de la gamme S

: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite et les prochains appareils de la gamme S Galaxy Note : Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite et les prochains appareils de la gamme Note

: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite et les prochains appareils de la gamme Note Smartphones Galaxy Pliables : Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold et les prochains appareils de la gamme Z

: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold et les prochains appareils de la gamme Z Galaxy A : Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G et une sélection de prochains appareils de la gamme A

: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G et une sélection de prochains appareils de la gamme A Tablettes : Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite et les prochains appareils de la gamme Tab S

“Samsung s'engage à aider ses utilisateurs à profiter pleinement des dernières expériences mobiles lorsqu’ils utilisent des appareils Galaxy”, a déclaré Janghyun Yoon, vice-président senior et chef de l'équipe de plate-forme logicielle, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics. “Alors que les gens conservent leurs appareils plus longtemps, nous nous efforçons d'apporter une protection sécurisée et de nouvelles fonctionnalités intéressantes aux appareils déjà entre leurs mains. En prenant en charge jusqu'à trois générations de mise à niveau du système d'exploitation Android, nous prolongeons le cycle de vie de nos produits Galaxy et nous promettons de fournir une expérience mobile simple et sécurisée qui tirera parti des dernières innovations dès qu'elles seront disponibles.”