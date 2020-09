Samsung dévoile la Galaxy Tab Active3, une tablette à destination des professionnels

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 9810, 4 Go de RAM et une mémoire interne pouvant atteindre 128 Go. La Galaxy Tab Active3 est également compatible avec les normes Wi-Fi 6 avec MIMO afin d’offrir une connectivité Wi-Fi ultrarapide pour des vitesses de transfert de données plus élevées.

Résistante aux chocs grâce à son étui de protection, la Galaxy Tab Active3 peut résister à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre . Elle est également résistante à l’eau et à la poussière, et peut être utilisée avec des gants grâce à la fonction Touch Sensitivity.

“Le développement de la Galaxy Tab Active3 s’est inspiré des retours et réactions de nos clients et partenaires. Nous nous sommes concentrés sur le développement d’un produit qui facilite encore plus l'accomplissement des tâches”, explique Pascal Bungeneers, responsable B2B Mobile chez Samsung Benelux. “La Galaxy Tab Active3 est non seulement plus résistante, mais également plus performante. Elle peut désormais prendre en charge les dernières applications afin de maximiser la productivité.”

Du côté de la batterie, le constructeur a opté pour une batterie remplaçable de 5050 mA h, qui prend également en charge la recharge rapide par USB. La tablette est également équipée d’un appareil photo de 13 MP à l’arrière, et d’un capteur de 5 MP à l’avant.

Enfin, la fonction DeX est prise en charge, ce qui permet de transformer la tablette en ordinateur en la connectant à un écran. Et le stylet S Pen, dans une version résistante à l’eau, est également de la partie.

La tablette Samsung Galaxy Tab Active3 est disponible uniquement en Entreprise Edition au prix de 489,99 euros.