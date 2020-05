Samsung devient le premier vendeur de smartphones 5G dans le monde

Le constructeur coréen prend de l’avance sur la concurrence. Selon The Korea Herald, Samsung devance Huawei, Vivo, Xiaomi et Oppo sur le marché des appareils compatibles 5G.

Pour occuper la première place du podium, Samsung a pu compter sur son catalogue, déjà composé de plusieurs smartphones compatibles 5G (comme le Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Fold, Galaxy A51 ou encore le Galaxy A71).

Au premier trimestre 2020, Samsung aurait écoulé 8,3 millions d’appareils compatibles, soit 34,4% du marché.

Mais le chinois Huawei n’est pas très loin, avec 8 millions de smartphones 5G expédiés, ce qui représente 33,2% de parts de marché.

Vivo clôture le top 3 avec 2,9 millions d’appareils. Viennent ensuite Xiaomi (2,5 millions d’appareils) et Oppo (1,2 million d’appareils). Pour rappel, Vivo et Oppo (tout comme OnePlus et Realme, absents de ce classement), appartiennent à la multinationale chinoise BBK Electronics.

À l’exception de Samsung, toutes les marques de ce top 5 sont donc chinoises. Logique, quand on sait à quel point la 5G y est développée.