Samsung : aucun Galaxy Note ne sera présenté cet été

Alors que l’entreprise présentera ses nouveautés le 11 août prochain, le Galaxy Note ne fera pas partie de la conférence Unpacked. Et c’est TM Roh, président de Samsung Mobile, qui le confirme.

Focus sur les smartphones pliables

On le sait, l’événement Unpacked du 11 août sera l’occasion de découvrir (avec plus ou moins de surprises, les fuites étant très nombreuses ces derniers jours) les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, ainsi que le Galaxy S21 FE, et les Galaxy Buds 2 et Galaxy Watch Series 4.

Lire aussi : Des smartphones pliables et étanches ? Samsung pourrait nous surprendre

Mais un absent fera sans doute parler de lui : le Galaxy Note 21. Le smartphone laissera en effet sa place aux appareils pliables, comme l’explique TM Roh. “Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons étendre les fonctionnalités du Galaxy Note à d’autres appareils Samsung Galaxy.”

Le S Pen sera bien présent

Mais cela ne signifie pas pour autant que le stylet S Pen sera lui aussi absent de la conférence. Toujours selon le président de la division mobile, le stylet aura droit à une nouvelle version, et sera compatible avec le Galaxy Z Fold 3. Une première chez Samsung.

Lire aussi : Samsung confirme la date de son prochain événement Unpacked

“Le prochain Galaxy Z Fold combine tout ce que les smartphones et les tablettes offrent de meilleur, et fournissent de nouvelles méthodes de travail, de connexion et de création, tandis que le prochain Flip Z disposera d’un style encore plus raffiné, armé de matériaux plus durables et plus puissants. Je crois fermement que ces appareils répondront à l'appel de la technologie mobile polyvalente dont nous avons besoin”, poursuit TM Roh.

Bref, il semblerait bien que les pliables de Samsung remplacent, à terme, la gamme Galaxy Note. Rappelons que la gamme “devrait se poursuivre”, comme l’expliquait Samsung fin 2020. Wait and see, donc.