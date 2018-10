Samsung attaque en justice son ambassadrice russe, surprise en train d'utiliser un iPhone X

L’entreprise sud-coréenne ne rigole pas avec ses ambassadeurs et son image de marque. Surtout lorsqu’ils utilisent un smartphone conçu par la concurrence.

Ksenia Sobchak, présentatrice télé, femme politique et accessoirement filleule de Vladimir Poutine, est poursuivie en justice par Samsung pour “rupture de contrat”. La marque lui réclame 1,6 million de dollars, après un passage en télé où on l’aperçoit utiliser un iPhone X. Sobchak semblait avoir conscience de son geste, qu’elle a vite tenté de masquer avec une feuille de papier.

Malheureusement pour elle, les réseaux sociaux se sont chargé des relayer l’information, qui est vite remontée aux oreilles de Samsung. D’autant que ce n’était pas la première fois, d’après le quotidien anglais The Daily Mirror : “Mme Sobchak aurait été aperçue, à la télévision et lors de certains des événements sociaux les plus courus de Moscou, avec son iPhone. Ses représentants n'ont pas encore commenté l’affaire.” Selon AppleInsider, la somme de 1,6 million de dollars réclamés serait bien plus élevée que le cachet perçu pour être ambassadrice de Russie.