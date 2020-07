Samsung annonce une nouvelle conférence en ligne pour septembre

Moins d’un mois après l’événement “Unpacked”, prévu pour le 5 août prochain, Samsung organisera une seconde conférence en ligne, baptisée “Life Unstoppable.” L’occasion d’y découvrir de nouveaux produits mobiles et TV.

L’événement, qui se tiendra le mercredi 2 septembre, se fera en marge du salon IFA de Berlin. Un salon technologie (le plus grand d’Europe) dont l’édition 2020 aura lieu du 3 au 5 septembre), et auquel ne participera pas Samsung, en raison de craintes liées à la crise du coronavirus.

La conférence “Life Unstoppable” débutera à 10 heures, heure belge, et devrait durer 45 minutes. Elle sera réservée aux médias, partenaires et revendeurs dans un premier temps, avant d’être publiée sur le site de l’entreprise pour le grand public.

Il y sera question des dernières nouveautés du géant sud-coréen en matière de mobiles (on s’attend plus à des annonces de nouveaux processeurs qu’à des annonces de nouveaux téléphones), d’écrans et divers appareils pour la maison (frigos, machines à laver, etc.).

Avant cet événement, Samsung présentera cinq nouveaux appareils lors de la conférence Unpacked du mois d’août. Sont attendus au programme le Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2 u encore le Galaxy Z Flip 5G.