Samsung annonce la production d'une puce de stockage pour smartphone d'une capacité d'un téraoctet

Le groupe sud-coréen pourra prochainement doubler la capacité de stockage de ses smartphones haut de gamme, en passant de 512 Go à 1 To.

La puce eUFS 2.1 (pour Universal Flash Storage) permettra, selon l'entreprise, de rapprocher encore plus les smartphones d'un PC portable : "La puce eUFS de 1 To devrait jouer un rôle essentiel pour permettre d'offrir une expérience utilisateur plus proche de l'ordinateur portable sur la prochaine génération d'appareils mobiles", a déclaré Cheol Choi, vice-président de la division Memory Sales & Marketing chez Samsung Electronics.

Les utilisateurs pourront, toujours selon le communiqué de Samsung, y stocker jusqu'à 260 vidéos en qualité 4K Ultra HD (3820 x 2160 pixels) d'une durée de 10 minutes, contre 13 vidéos d'une durée similaire sur une puce de 64 Go, qui équipe une grande majorité de smartphones haut de gamme actuels. La vitesse de lecture annoncée est de 1000 megabytes par seconde, soit une vitesse deux fois supérieure à celle des puces équipant la plupart des smartphones, et 10 fois plus rapide qu'une carte microSD.