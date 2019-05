Samsung annonce la prise en charge de Airplay 2 et de l'application TV d'Apple sur plusieurs modèles de Smart TV

Le groupe sud-coréen devient le premier fabricant de téléviseurs à proposer l'offre télé d'Apple sur ses Smart TV.

Une récente mise à jour, concernant tous les modèles Smart TV de 2019 et certains modèles de 2018, permet désormais de diffuser du contenu d'un appareil iOS ou macOS sur une télévision Samsung. L'arrivée du protocole AirPlay, ainsi que de l'application Apple TV, avait été annoncée lors de la dernière édition en date du salon CES.

Les utilisateurs pourront, en plus de visionner des vidéos et autres contenus de leur iPhone, iPad ou Mac, louer ou acheter des films sur l'iTunes Store. Apple propose des milliers de films, dont 500 en qualité 4k HDR, tous synchronisés avec l'ensemble des appareils de la marque.

« Au cours de la dernière décennie, Samsung a toujours fait œuvre de pionnier en offrant le plus grand choix de contenus disponibles aux consommateurs sur notre plateforme de Smart TV », a déclaré Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio chez Samsung Benelux. « En tant que premier fabricant de téléviseurs à intégrer l’application Apple TV sur une plateforme Smart TV, Samsung continue d’offrir à ses clients un rapport prestation/prix incroyable et l’accès à l’expérience Apple TV sur les plus grands écrans disponibles actuellement. »