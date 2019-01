Samsung abandonne progressivement les emballages en plastique

Le groupe sud-coréen annonce que 2019 sera l'année de la transition. Le plastique utilisé dans les emballages sera progressivement remplacé par des solutions écologiquement durables.

Le plastique thermoformé, présent notamment dans les emballages des smartphones et des tablettes laissera donc sa place à des emballages respectueux de la nature. Ce changement concernera également les chargeurs de téléphones, qui troqueront leur plastique brillant par une surface mate, ce qui permettra de réduire la quantité de plastique utilisée.

La division électroménager fera aussi quelques efforts. Les sacs plastiques protégeant les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs seront remplacés par du plastique recyclé et des bioplastiques provenant de combustibles non fossiles. Enfin, le papier utilisé pour imprimer les manuels d'utilisation sera certifié par des organisations environnementales.

Selon Gyeong-bin Jeon, à la tête du département en charge de la satisfaction du client, ces changements prouvent que l'entreprise s'investit dans "les problèmes environnementaux de notre société, tels que l'épuisement des ressources et les déchets plastiques. Nous allons adopter des matériaux plus respectueux de l'environnement même si cela implique une augmentation des coûts."

Samsung promet d'utiliser 500 000 tonnes de plastiques recyclés et de récupérer 7,5 tonnes de produits abandonnés d'ici 2030.