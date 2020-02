Saint-Valentin : Quels cadeaux pour mon partenaire fan de jeux vidéo ?

La Saint-Valentin approche à grands pas. Et si votre partenaire est un gamer dans l’âme, voici cinq idées cadeaux qui devraient lui plaire.

1. PlayStation VR

Le casque de Sony reste, trois ans après sa sortie, une façon simple et divertissante de se mettre à la réalité virtuelle. Désormais, le casque est livré en pack, avec la PlayStation Camera (obligatoire) et pas moins de cinq jeux, dont le très réussi Astro Bot. Les fans d’horreur seront également ravis de la présence de Resident Evil 7 : Biohazard, une expérience flippante à réserver aux plus courageux.

Plus d’infos par ici.

2. Tout l’art de Death Stranding

Pour tous les fans de la dernière production de Hideo Kojima, l’artbook “Tout l’art de Death Stranding”, se révèle indispensable. En 256 pages, le livre vous plonge dans la création et le développement de Death Stranding, à grands coups de dessins, de concepts abandonnés et d’informations sur le moindre aspect du jeu.

Plus d’infos par ici.

3. SEGA Mega Drive Mini

La console culte de SEGA est, à la manière de la Super NES de Nintendo, disponible dans un format réduit, et livrée avec deux manettes et 42 jeux. Dont des classiques comme Ecco the Dolphin, Toe Jam & Earl, Earthworm Jim, Street Fighter II, Alex Kidd in the Enchanted Castle et l’inévitable Sonic the Hedgehog.

Plus d’infos par ici.

4. Apple Arcade

Disponible sur iPhone, iPod touch, iPad, Apple TV et Mac, le service d’Apple dédié aux jeux vidéo est une excellente façon de profiter de jeux de qualité, sans publicité ni microtransactions. Pour 4,99 euros par mois, la marque à la pomme offre plus de 100 jeux, dont certaines pépites comme What the Golf, Sayonara Wild Hearts ou Builder’s Journey de Lego.

Plus d’infos par ici.

5. Arcade1Up

Arcade1Up est aux bornes d’arcade ce qu’Ikea est aux meubles. Soit de véritables bornes officielles à monter soi-même, proposant une sélection de jeux d’époque, comme Mortal Kombat, Space Invaders, Pac-Man, Street Fighter II ou Galaga. Attention, la taille est légèrement réduite (116 centimètres de haut), mais il existe des accessoires permettant de les surélever.

Plus d’infos par ici.