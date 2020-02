Saint-Valentin : Quels cadeaux pour mon partenaire dingue de technologie ?

La Saint-Valentin approche à grands pas. Et si votre partenaire est un.e mordu.e de technologie, voici cinq idées cadeaux qui devraient lui plaire.

1. Ikea Frekvens

Le géant suédois de l’ameublement s’est associé à la marque Teenage Engineering, également suédoise et spécialisée dans les synthétiseurs électroniques, afin de proposer une collection inédite. Les produits commercialisés, des lampes LED et des enceintes, peuvent être combinés afin de créer un système son et lumière unique. Les possibilités sont nombreuses, d’autant que Teenage Engineering propose également des fichiers 3D à imprimer soi-même, afin de modifier et améliorer les produits de la gamme.

Plus d’infos par ici.

2. AirPods Pro

Les écouteurs sans fils d’Apple deviennet, comme de nombreux produits de la marque, “Pro”. Dans le cas des AirPods, cela signifie non seulement un nouveau look (la tige est plus courte), mais surtout la présence d’une réduction active de bruit, permettant de se couper du monde extérieur et de profiter au maximum de la musique ou de podcasts. À réserver aux fans d’Apple, même si les écouteurs fonctionnent sur Android (avec quelques options en moins). Les fans d’Android quant à eux pourront se tourner vers les Sony WH-1000XM3.

Plus d’infos par ici.

3. Serrure connectée Nuki

La Nuki Smart Lock est un système facile à installer et compatible avec les cylindres de serrure européens. Une fois installé sur votre serrure intérieure, il vous permet d’ouvrir et de fermer automatiquement votre porte d’entrée sans clé physique et sans devoir remplacer la serrure existante. Constamment mis à jour, la serrure Nuki est une excellente façon d’alléger vos poches, en laissant vos clés chez vous.

Plus d’infos par ici.

4. Thermostat Nest/Tado

Tout comme la serrure connectée, un thermostat connecté vous permet de rendre votre habitation plus intelligente. Le thermostat Nest, une division de Google, est sans doute le plus connu. Mais le thermostat Tado, plus versatile, peut être combiné avec des vannes thermostatiques elles aussi connectées, qui vous permettront d’ajuster la température de vos radiateurs avec précision et sans devoir vous lever.

Plus d’infos par ici pour le Nest, par ici pour le Tado.

5. Hue Play HDMI Sync Box

Derrière ce nom compliqué se cache un petit boitier, qui s’occupe de faire le lien entre votre télé (ou tout contenu affiché sur un écran, comme une console de jeu) et des ampoules connectées Philips Hue. Grâce à ses quatre ports HDMI, le boitier synchronise l’image et la lumière émise par les ampoules, afin de créer un environnement immersif.

Plus d’infos par ici.