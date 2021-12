Saga Tomb Raider : l’Epic Games Store clôture l’année avec trois jeux gratuits

“Tomb Raider part à la découverte des origines de Lara Croft : comment cette jeune femme peu sûre d'elle a-t-elle bien pu devenir la combattante que l'on sait ? Avec pour seules armes son instinct et sa capacité à repousser les limites de son endurance, Lara va devoir se battre pour déjouer les sombres mystères d'une île oubliée et échapper à son emprise. Téléchargez la bande-annonce "Le tournant" pour avoir un premier aperçu de cette aventure épique !”

Rise of the Tomb Raider

“Lara découvre un mystère ancestral, l'entraînant dans une course contre la montre face à une organisation sans merci, les trinitaires. Sur la piste de la mythique cité perdue de Kitej, Lara sait qu'elle va devoir atteindre son but et mettre la main sur les secrets de Kitej avant les trinitaires. C'est ainsi que commence son voyage en direction de la Sibérie, marquant le début de sa première expédition en tant que " Tomb Raider ".”