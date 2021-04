S’inspirer de Mario Kart pour mettre en place des politiques de développement durable ? Une étude y pense

Un chercheur américain adepte de Mario Kart suggère de s'inspirer du célèbre jeu vidéo pour développer des politiques de développement durable et encourager des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Non, il ne s'agit pas d'une plaisanterie.

Soutenir les familles d'agriculteurs aux revenus les plus modestes

Vous dévalez le Circuit Luigi, abordez un virage dangereux, manquez de peu de glisser sur une peau de banane glissée par un concurrent, mais arrivez tout de même à retomber sur vos roues et à décrocher un bonus ! À travers ces quelques lignes, les joueurs avertis auront sans doute reconnu l'univers de Mario Kart.

Si le succès de ce jeu vidéo développé dans les années 90 n'est plus à prouver, il a récemment fait l'objet d'une étude (très sérieuse) parue dans Nature Sustainability. La recherche suggère de s'inspirer de Mario Kart pour mettre en place des politiques de développement durable afin de soutenir les familles d'agriculteurs aux revenus les plus modestes, notamment en Asie et en Afrique. Explications.

Des "boosts de vitesse" pour encourager l'agriculture responsable

Andrew Bell, professeur adjoint en sciences de la terre et de l'environnement au Boston University College of Arts & Sciences (États-Unis), et auteur principal de cette recherche, connaît bien Mario Kart. Il y a joué quand il était petit, puis ses enfants ont pris le relais. Mais bien plus qu'un simple de jeu de course intergénérationnel, le chercheur y voit un véritable outil sociologique.

Sa réflexion démarre au cours d'un voyage au Malawi (Afrique), puis en Asie, notamment au Pakistan, au Bangladesh et au Cambodge. Au cours de ses recherches, Andrew Bell en arrive à la conclusion que les politiques qui fournissent une aide directe aux agriculteurs des régions les plus pauvres du monde pourraient contribuer à réduire la pauvreté en général, tout en augmentant les pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

Mais, à ce stade, quel est donc le rapport avec Mario Kart ? Pour Andrew Bell, soutenir économiquement les familles d'agriculteurs qui en ont le plus besoin leur permettrait de rester dans la course, au même titre que les joueurs dont les voitures se retrouvent en queue de peloton et qui ont la possibilité de rattraper leur retard, grâce à de multiples objets (aux effets plus ou moins puissants) qu'ils pourront récupérer sur leur chemin.

Fournir des "champignons dorés" aux agriculteurs

Pour appliquer ce principe de "chance pour tous" dans la vie réelle et étendre les ressources financières aux familles et aux communautés agricoles qui en ont le plus besoin, Andrew Bell propose de promouvoir un système connu sous le nom de paiements pour services environnementaux (PSE).

Les PSE correspondent à des politiques publiques d'aide aux agriculteurs qui consistent à fournir un financement à ces derniers pour encourager des pratiques environnementales responsables. Dans son article, Andrew Bell cite l'exemple d'une entreprise spécialisée dans la production d'hydroélectricité.

"Celle-ci paierait les agriculteurs pour qu'ils adoptent des pratiques agricoles permettant de prévenir l'érosion, afin que la société puisse construire un barrage pour fournir de l'électricité. Il s'agit d'une transaction complexe qui a fonctionné dans des circonstances très spécifiques, mais des systèmes de ce type ont réussi à profiter à la fois aux agriculteurs et à l'environnement", développe le chercheur.

Ce système éthique, qui dans le jeu de Mario Kart répond au terme de "rubber banding", devrait donc selon Andrew Bell être imité, avec pour ultime objectif de procurer aux familles d'agriculteurs aux revenus les plus modestes le "champignon doré" (sorte de Graal accordé seulement aux joueurs en queue de peloton dans Mario Kart).

"Pour améliorer la gestion de l'environnement tout en réduisant la pauvreté, il faut que les chercheurs et les décideurs réfléchissent dès le départ à ce que pourrait être le champignon doré", encourage le chercheur.