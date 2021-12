Rockstar offre un jeu aux acheteurs de GTA Trilogy Definitive Edition sur PC

Rockstar Games est toujours dans sa phase d’excuses, après le lancement raté de la GTA Trilogy Definitive Edition. Si vous avez craqué pour la compilation sur PC, le studio a un petit cadeau de consolation pour vous.

Les jeux proposés par Rockstar sont :

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Et si vous ne souhaitez par un de ces jeux, vous pouvez choisir :

Une carte Great White Shark Cash pour GTA Online

55 lingots d’or pour Red Dead Online

Pour profiter de l’offre et oublier la version ratée de GTA Trilogy Definitive Edition que vous avez payé au prix plein, il suffit de se rendre à cette adresse. L’offre prendra fin le 5 janvier 2022 et vaut pour tous les propriétaires de la compilation sur PC, anciens et futurs.