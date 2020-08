Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch est le tube de l’été le plus écouté sur Spotify en Belgique

La plateforme de streaming a dévoilé le classement des chansons les plus écoutées cet été dans notre pays. Avec, à la première place du classement ce Rockstar qui cumule 4,7 millions de streams rien qu’en Belgique.

Voici les 20 titres les plus écoutés par les utilisateurs belges, entre le 1er juin et le 15 août.

"Rockstar" - DaBaby ft. Roddy Ricch "Savage Love" (Laxed - Siren Beat) - Jason Derulo & Jawsh 685 "Blinding Lights" - The Weeknd "Roses" (Imanbek Remix) - Imanbek & SAINt JHN "Breaking Me" - A7S, Topic "MAMACITA" - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna "Kom Wat Dichterbij - Uit Liefde Voor Muziek" - Jake Reese, OT, Regi "Watermelon Sugar" - Harry Styles "Toosie Slide" - Drake "Djomb - Bien ou quoi" - Bosh "ily (i love you baby) (feat. Emilee)"- Emilee, Surf Mesa "Party Girl" - StaySolidRocky "Rain On Me (with Ariana Grande)"- Ariana Grande, Lady Gaga "Dance Monkey" - Tones And I "Break My Heart" - Dua Lipa "death bed (coffee for your head)"- Powfu, beabadoobee "Supalonely" - BENEE, Gus Dapperton "Love To Go" - Kelvin Jones, Lost Frequencies, Zonderling "Kings & Queens" - Ava Max "Angela" - Hatik

Le classement international, lui aussi composé de titres les plus écoutés entre le 1er juin et le 15 août 2020, varie peu :

“ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch “Blinding Lights” - The Weeknd “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685 “Watermelon Sugar” - Harry Styles “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande “Toosie Slide” - Drake “Breaking Me” - Topic, A7S “Dance Monkey” - Tones And I “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee “Don’t Start Now” - Dua Lipa “Party Girl” - StaySolidRocky “Blueberry Faygo” - Lil Mosey “Break My Heart” - Dua Lipa “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber “Someone You Loved” - Lewis Capaldi “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia “The Box” - Roddy Ricch

Enfin, du côté des podcasts, c’est le podcast de Michelle Obama qui a séduit les auditeurs, avec des millions d’écoutes enregistrées durant l’été. Suivi, toujours à l’internationale, de podcasts d’actualité, comme NPR News Now et The Daily, le podcast du quotidien The New York Times.