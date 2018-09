Rockstar annonce un mode en ligne pour Red Dead Redemption 2

Rockstar Games se lance à nouveau dans l’online après le succès fulgurant de GTA Online. Une bêta publique sera proposée en novembre.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Quelques jours après la sortie tant attendue de Red Dead Redemption 2 (le 26 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One), un mode en ligne baptisé Red Dead Online ouvrira ses portes. Ou du moins la version bêta, qui permettra à Rockstar d’optimiser ses infrastructures selon le nombre de joueurs qui se connecteront. “Comme la plupart des expériences en ligne de cette envergure, elle connaîtra inévitablement quelques turbulences à la sortie. Nous sommes impatients de travailler avec notre incroyable communauté dévouée pour amener de nouvelles idées, nous aider à identifier les problèmes techniques et faire de Red Dead Online un univers innovant et amusant”, peut-on lire sur le site de l’éditeur.

Tout comme GTA Online et le mode multi joueur déjà disponible sur Red Dead Redemption premier du nom, Red Dead Online proposera de la compétition, de la coopération et des éléments narratifs, ou comme l’explique Rockstar, “des mises à jour et des ajustements constants pour faire évoluer l’expérience pour tous les joueurs”. Et si le succès est au rendez-vous (ce dont on ne doute pas un seul instant), cela pourrait durer plusieurs années. À titre de comparaison, le mode en ligne de Grand Theft Auto V est encore alimenté, cinq ans après son lancement.