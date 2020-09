Rocket League ne nécessitera plus d’abonnement pour jouer en ligne

En juillet, on apprenait que le jeu de Psyonix, qui mélange football et jeu de voiture, deviendrait gratuit, cinq ans après sa création. Aujourd’hui, le studio est de retour avec une autre bonne nouvelle pour les propriétaires d’une PlayStation 4 ou d’une Switch.

Comme on vous l’expliquait le mois dernier, Rocket League était jusqu’à présent vendu aux alentours de 20 euros sur les différentes consoles, et était également disponible sur Steam, la boutique de Valve. Mais le rachat du studio Psyonix en mai 2019 par Epic Games, les créateurs de Fortnite, impliquait quelques changements.

À commencer par la suppression du jeu de la plateforme Steam, pour tous les nouveaux joueurs. Psyonix annonçait qu’une fois la transition vers l’Epic Games Store effectuée, il ne serait plus possible d’acquérir Rocket League depuis Steam. Bien que le studio annonce que les mises à jour continueront d’arriver, tout comme de nouvelles fonctionnalités pour tous les joueurs “Legacy”, comprenez ceux qui ont payé pour le jeu, y compris les joueurs Steam.

Et selon un nouveau message publié sur le site officiel du jeu, les joueurs sur consoles ne devront même plus payer pour jouer en ligne. Autrement dit, il ne faudra plus être abonné au PlayStation Plus ou au Nintendo Switch Online pour affronter vos amis en ligne.

Mauvaise nouvelle par contre pour les joueurs sur Xbox, puisque l’abonnement Xbox Live Gold sera toujours nécessaire pour profiter de parties multijoueurs en ligne. Quant à la totale gratuité du titre (si on met de côté les achats intégrés), elle devrait arriver très prochainement, comme l’explique le studio : “Nous allons sortir une nouvelle mise à jour dans les prochaines semaines, vers la mi-septembre, et le lancement du jeu en free-to-play suivra peu de temps après. Nous ne pouvons pas encore partager la date exacte, mais restez à l'écoute.”