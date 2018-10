Rocket League : Le cross-platform se précise, mais prend du retard

Sera-t-il bientôt possible de disputer une partie de Rocket League entre différentes consoles ? C’est en tout cas le souhait du développeur Psyonix, qui débutera son “RocketID” en 2019.

À l’origine, le cross-platform devait être disponible en cette fin d’année, mais la décision de Sony, qui a récemment autorisé le cross-plateform pour le jeu Fortnite, a retardé les plans de Psyonix. Le “RocketID” est donc désormais prévu pour l’année prochaine et pourrait, selon toute logique, permettre d’affronter des joueurs PC, Xbox, Switch et PS4 depuis n’importe quelle plateforme. À l’heure actuelle, les joueurs sur PS4 ne peuvent affronter que des joueurs sur PC.

Psyonix a en effet indiqué que le lancement du “RocketID” se fera sur “toutes les plates-formes, si nous recevons la permission de lancer sur toutes ces plates-formes.” La balle est donc, une fois de plus, dans le camp de Sony. Et bien que les fans de Rocket League sont moins nombreux que ceux de Fortnite, la communauté n’en reste pas moins puissante (45 millions de joueurs enregistrés, et entre 6 à 7 millions de joueurs par mois) et pourrait bien faire plier une deuxième fois Sony.

Quant au futur du jeu mélangeant football et voitures, le studio semble se diriger vers plus de mises à jour, à défaut d’une véritable suite, comme l’expliquait Scott Rudi, réalisateur de Rocket League, au site GameSpot : “Je ne sais pas ce que je ferais avec Rocket League 2. Je préfère faire davantage de choses pour continuer d'agrandir le Rocket League existant. Il se porte très bien et il y a plein de nouveautés à venir.”