Rocket League en version complète sur mobile ? Epic Games y songe

Le procès qui oppose Epic Games, créateurs de Fortnite, à Apple, permet d’en apprendre plus sur les coulisses des deux entreprises. Et notamment sur les futurs plans d’Epic.

Rocket League à toutes les sauces

Le jeu de football en voiture, récemment racheté par Epic Games, connaîtra déjà une déclinaison mobile, baptisée “Rocket League Sideswipe” dans le courant de l’année.

Mais c’est bel et bien de la “véritable” version du jeu dont il est question dans des documents internes qu’Epic a dû dévoiler lors du procès qui l’oppose à Apple. On y apprend en effet que l’entreprise planifie deux versions de Rocket League sur mobile. Sideswipe, et une version complète du jeu.

Comme l’explique 9to5Google, le jeu bénéficierait d’un “client de nouvelle génération avec une expérience de jeu complète sur toutes les plateformes, y compris mobile." De quoi adapter la formule complète sur des plus petits écrans, et avec, on suppose, des commandes tactiles. Ce qui risque d’être plutôt compliqué.

Le jeu serait évidemment cross-play et permettrait donc d’affronter des joueurs sur iOS, Android, Switch, PlayStation, PC et Xbox.