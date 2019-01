Rocket League devient le deuxième jeu entièrement cross-play après Fortnite

Le jeu de Psyonix, qui mélange football et grosses voitures, est enfin cross-play. Les joueurs de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Steam sur PC peuvent désormais jouer ensemble sur tous les types de parties en ligne.

Les coups de gueule des joueurs de PlaySation 4 auront porté leurs fruits. Après avoir autorisé le cross-play pour Fortnite, Sony autorise désormais les parties entre joueurs, et ce peu importe leur plateforme de prédilection. Jusqu’à présent, cela n’était possible qu’entre joueurs sur PS4 et joueurs sur PC. L’option cross-play est activée par défaut, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans les réglages, puis dans le sous-menu Gameplay et vérifier que l'option "Cross-Plateform Play" est bien cochée.

À l’heure actuelle, il est possible d’affronter des adversaires jouant sur d’autres consoles dans tous les types de matchs, mais une future mise à jour permettra de créer des écoles pour s’affronter lors de partie privée. Si vous souhaitez malgré tout affronter vos amis d’ici là, choisissez l’option "Match Privé" puis "Créer" ou "Rejoindre" dans le menu principal.

Comme le souligne Jeremy Dunham, vice-président de Psyonix, le chat vocal ne sera pas autorisé " par mesure de précaution". Et les véhicules liés à des plateformes spécifiques apparaîtront sous forme de véhicule classique chez les autres joueurs.

Du côté de Psyonix, on se réjouit de la décision de Sony : "C’est grâce à vous, nos fans et nos généreux partenaires sur tous les services et plateformes, que cela est devenu possible. Au nom de toute l'équipe, merci de votre passion et de votre persévérance. Nous continuons de faire de notre mieux pour que Rocket League offre la meilleure expérience possible."