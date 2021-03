Rocket League débarque sur mobile avec un gameplay différent

Le succès de Psyonix ne se dément pas. Après avoir transition vers un modèle free-to-play, le jeu se déclinera sur mobile avec une version spéciale baptisée “Sideswipe”.

Un contre un, ou deux contre deux

Pour son passage sur mobile, le jeu sera légèrement différent. Ici, pas de longs matchs, mais plutôt des petits affrontements courts et nerveux (2 minutes), en équipe réduite (en 1 contre 1 ou en 2 contre 2). Autre changement significatif : la perspective en vue de côté. Comme l’indique le nom du jeu, “Sideswipe”, les joueurs auront une vue globale du terrain et n’auront plus une vue embarquée depuis leur véhicule.

Pour le reste, le but reste le même, à savoir marquer le plus de points en faisant rentrer la balle dans la cage adverse. “Rocket League Sideswipe comprendra des commandes pour mobile faciles à prendre en main, que vous soyez un pro de Rocket League ou un nouveau joueur découvrant le terrain”, précise le développeur. “Et pour ceux qui veulent gravir les échelons du classement compétitif il y aura des mécaniques avancées, comme dans Rocket League.”

Les versions mobiles ont la côte

Avec Sideswipe, Rocket League rejoint une longue liste de jeux qui se sont adaptés au marché mobile. Notamment Call of Duty, ou PUBG, qui a par ailleurs franchi le cap du milliard de téléchargement plus tôt dans la semaine. Avant Rocket League, c’est League of Legends qui s’offrira une version mobile avec Wild Rift, attendu pour le 29 mars.

Quant à Sideswipe, le studio Psyonix n’a pas encore communiqué de date de lancement, mais le jeu est prévu pour 2021. Une phase bêta est actuellement en cours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le jeu, qui sera disponible à la fois sur iOS et Android, sera évidemment gratuit.