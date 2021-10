Rise of the Tomb Raider offert sur PC pour célébrer les 25 ans de Lara Croft

L’héroïne, qui a vu le jour en 1996, fête ses 25 ans et à cette occasion, Amazon offre le titre Rise of the Tomb Raider.

Le retour de Lara Croft

La saga Tomb Raider, c’est plus de 20 jeux et 85 millions de copies vendues dans le monde. Les 25 ans du personnage de Lara Croft se doivent donc d’être célébrés comme il se doit. Cela donnera notamment lieu à des portages de Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sur Switch en 2022.

Mais d’ici là, Amazon vous propose de redécouvrir un titre sorti en 2015. Pour cela, il faudra être abonné à Amazon Prime, et ensuite se rendre à cette adresse. Rise of the Tomb Raider y sera proposé du 1er au 14 novembre, sans contreparties (si ce n’est l’abonnement Prime). À noter que sur cette même page, d’autres jeux sont régulièrement offerts sur PC par Amazon. Vous pouvez par exemple récupérer Star Wars : Squadrons, Ghostrunner ou Alien : Isolation avant le premier novembre.

Quant à Lara Croft, elle sera bientôt de retour sur mobile, avec une aventure inédite prévue pour 2022 pour iOS et Android. Le jeu, baptisé Tomb Raider Reloaded, permettra par ailleurs de choisir l’actrice qui doublera l’aventurière. Alumnae Shelley Blond (Tomb Raider 1), Judith Gibbins (Tomb Raider 2 et 3), Jonell Elliott (Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles, et The Angel of Darkness) et Keeley Hawes (Tomb Raider: Legend, Anniversary, Underworld et les deux jeux Lara Croft) seront en effet de la partie.