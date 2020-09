Ridley Scott est à la fois flatté et déçu de la parodie de sa pub “1984” par Epic Games

Diffusée le 22 janvier 1984 lors du Super-Bowl, la publicité “1984” réalisée par Ridley Scott aura marqué les esprits . On y voit l’athlète Anya Major foncer vers un écran avec un marteau. Sur l’écran, l’acteur David Graham interprète le fameux “Big Brother”, inspiré du roman 1984 de George Orwell. Une fois l’écran détruit par le marteau, une voix off récite une phrase restée célèbre dans la communication d’Apple : "Le 24 janvier, Apple Computer lancera le Macintosh. Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984.”

Trente-six ans plus tard, c’est au tour d’Epic Games de copier le spot publicitaire, avec un Big Brother aux allures de pomme, et un personnages de Fortnite fonçant vers l’écran . À la fin du spot, une phrase : “Epic Games a défié le monopole de l'App Store. En représailles, Apple bloque Fortnite d'un milliard d'appareils. Rejoignez le combat pour empêcher 2020 de devenir 1984.” Ce que ne savait pas encore Epic Games, c’est qu’ Apple allait remporter la première bataille , puisque Fortnite est désormais introuvable sur l’App Store.

Et pour Ridley Scott, si le spot est bien réalisé, cela manque de substance. Lors d’une interview accordée au site IGN, le réalisateur d’Alien et Gladiator a déclaré : “Je leur ai bien évidemment écrit et je leur ai écrit parce que, d'une part, je peux être flatté par le fait qu'ils aient copié ma publicité plan pour plan. Mais je trouve ça dommage que le message soit si ordinaire alors qu'ils auraient pu parler de démocratie ou de choses plus puissantes… Et ils ne l'ont pas fait. Je pense que l'animation était géniale, l'idée était géniale, le message était "ehh.”