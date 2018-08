RGPD : Instapaper est de retour en Europe

Le service, qui permet de sauvegarder des articles découverts sur le web, était indisponible pour tous les utilisateurs européens depuis le 25 mai dernier, date à laquelle le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur.

"Aujourd'hui, nous rétablissons l'accès à Instapaper dans l'Union européenne. Encore une fois, nous sommes désolés pour le dérangement. Deux mois d'indisponibilité sont inacceptables, nous comprenons que nous avons perdu la confiance de nombreux utilisateurs de l’Union Européenne et espérons que nous aurons la possibilité de retrouver cette confiance."

Il aura fallu attendre plus de deux mois avant de retrouver Instapaper en Europe. Les règles strictes mises en place par la communauté européenne, notamment sur la récolte de données et le consentement des utilisateurs, auront compliqué la tâche des développeurs. D’autant plus qu’au même moment, le service changeait une fois encore de propriétaire.

Créé à l’origine par Marco Arment, Instapaper a ensuite été revendu à Betaworks (qui possédait entre autres Digg) puis à Pinterest, qui a transformé le business model de l’application, en la rendant complètement gratuite. Aujourd’hui, les développeurs ont quitté Pinterest et annoncent revenir au modèle initial, à savoir un service sur abonnement offrant plus de fonctionnalités.

Pour 2,99 dollars par mois (ou 29,99 dollars par an), les utilisateurs pourront effectuer des recherches dans la totalité des articles sauvegardés, créer un nombre illimité de notes, faire lire les articles à voix haute par une voix automatisée ou encore envoyer les articles gratuitement vers la liseuse Kindle d’Amazon. Quant aux abonnés qui étaient déjà présents avant le 25 mai, ils recevront 6 mois gratuits.