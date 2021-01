Revivez l’année 2020 avec le jeu “2020 Game”

Sur votre passage, vous serez confrontés à des antennes 5G, des inondations, des quarantaines, des files devant les magasins et à des appels sur Zoom. De quoi sourire en ce Blue Monday , réputé pour être le jour le plus déprimant de l’année .

Le jeu, imaginé et développé en six mois par Max Garkavyy, est disponible gratuitement à cette adresse . Vous y contrôlez un personnage qui avance dans l’année. Les différents “stages” étant découpés selon les nombreux événements que nous avons traversés en l’espace de 12 mois.

À noter que si le jeu est gratuit, il est possible de faire un don au développeur, qui déclare occuper actuellement un poste ennuyeux dans une grande entreprise : “chaque jour je me demande si je devrais franchir le pas et quitter mon travail pour continuer à faire des jeux. 2020 Game est la tentative de me prouver que je peux payer mes factures avec mes jeux.”

On croise les doigts pour lui, et surtout pour que 2021 ne soit pas à l’image de ce qu’annonce la toute fin du jeu. Mais on n’en dit pas plus, on vous laisse découvrir ça vous-même.